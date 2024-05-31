Стилистка посоветовала наряды для эффекта «низкой талии»

Она отметила, что для коррекции фигуры в этой области хорошо подойдут юбки с запахом и джинсы с высокой посадкой, которые оптически уменьшают объем талии, сообщает портал «Я покупаю». Одновременно для создания впечатления стройности стоит обращать внимание на платья-футляры, боди и укороченные пиджаки.

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Она также посоветовала, чтобы создать «вау-эффект», сочетать боди с платьем-трапецией или коротким топом и брюками с высокой посадкой. Завершить образ можно стильной обувью на устойчивом каблуке, например, туфлями «Мэри Джейн».

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