Как правильно носить летом белые вещи и выбрать оттенок

Как бы мы ни любили летом экспериментировать с яркими и смелыми оттенками, есть что-то бесконечно притягательное в белом наряде с ног до головы. В каком-то смысле полностью белая цветовая палитра так же привлекает внимание, как и розовая или кораллово-красная. «Летние белые ансамбли невероятно универсальны и выглядят легко и непринужденно, даже если они представляют собой простую пару из рубашки на пуговицах и шорт.

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Вы не ошибетесь с этим вечным монохромным образом, если подберете оттенок правильно», — объясняет стилист Маша Ведерникова.

Правила подбора оттенка белого

Тут все просто.

«Постарайтесь выбрать тот цвет, который повторяет оттенок ваших белков глаз или зубов. Пусть это будет сложный и интересный цвет слоновой кости или чайной розы, если необходимо. Дело в том, что на фоне безупречно белоснежного цвет улыбки может показаться темнее или желтее, чем на самом деле. А это такой себе вариант, верно?», — подсказывает Маша.

Или, во всяком случае, обращайте внимание на холодный или теплый оттенок белого — и учитывайте ваш цветотип.

Платье на бретелях

Платья-слипы заняли центральное место в летнем гардеробе.

«Они не только элегантны, но и становятся еще круче, если сочетать их со слоями и аксессуарами. Это может быть как полностью белая гамма, так и акценты — например, ярко-красные туфли — будут смотреться очень интересно и нарядно», — говорит Маша.

Жилет в качестве верха

Жилеты стали неотъемлемой частью летнего гардероба.

«Носите его без рубашки и сочетайте с мини-юбкой, макси-юбкой или широкими брюками-палаццо. Конечно, белого цвета! А вот с оттенком обуви можно и поиграть», — предлагает Маша.

Комбинезон

Если вас интересует самый быстрый способ собраться утром (и при этом выглядеть элегантно), обратитесь к комбинезону.

«Дополните его туфлями на каблуках и массивными украшениями, чтобы подчеркнуть непринужденный крой. Это отличный вариант и для любой летней вечеринки или свидания», — говорит Маша.

Шелковистые брючные костюмы

Все очень просто: струящиеся брюки и такая же свободная рубашка.

«Вы можете заправить верхнюю часть, чтобы придать ей более элегантный вид, или оставить несколько пуговиц расстегнутыми, чтобы создать непринужденный образ», — уверяет Маша.

Легкие слои

Это классическое сочетание никогда не выйдет из моды. Разнообразьте белые джинсы и белую футболку черным ремнем и золотой цепочкой.

«Поверх футболки наденьте расслабленную рубашку на пуговицах и не забудьте добавить архитектурные сандалии, чтобы превратить этот образ в безупречный», — показывает детали Маша.

Ищите кружево

Воздушное кружево просто необходимо для лета, и нам нравится пропорция длинных рукавов и короткой линии подола.

«И да, шлепанцы вполне допустимы в качестве обуви в городе летом. Только не забудьте о безупречном педикюре!», — напоминает стилист.

Шорты-бермуды

Шорты-бермуды переживают второе рождение. Для свежего образа сочетайте их с топом-бюстгальтером и блейзером — и не забывайте об обуви.

«Чтобы удлинить ногу, обратите внимание на туфли с острым носком или каблуки без ремешка на щиколотке», — добавляет Маша.

Платье и сапоги

Если вы решили, что пора убрать высокие белые сапоги на хранение, подумайте еще раз. Идеально сочетающееся платье с сапогами — это тот самый летний комплект, о котором вы даже не подозревали. По словам Маши, «это отличный способ переосмыслить стандартный наряд с белым платьем».

Классика хлопка

Невозможно прожить лето без классического платья из хлопкового поплина.

«Возможности безграничны: от пышных рукавов до завязок или вырезанных деталей. Это эквивалент классической белой рубашки на пуговицах — только летней. Универсально, просто, удобно и красиво», — восторгается Маша.

Играйте с контрастами

Простое белое платье можно носить все лето, но с разными аксессуарами, которые и будут задавать настроение.