Проще, чем кажется: как правильно защищать кожу летом

Летом следует ответственно относиться к вопросу загара. В жаркий сезон повышается ультрафиолетовый индекс (УФ-индекс) — показатель, характеризующий уровень ультрафиолетового излучения в спектре солнечного света. «Вечерняя Москва» узнала, как правильно защищать кожу от воздействия солнечных лучей.

© Вечерняя Москва

Что такое УФ-индекс

Это показатель, который позволяет оценить опасность ультрафиолетового излучения Солнца для кожи человека. Значение УФ-индекса в пределах от нуля до двух указывает на безопасный уровень ультрафиолетового облучения, при котором можно неограниченное время находиться вне помещения. А УФ-индекс от восьми и выше обозначает высокую опасность, когда желательно оставаться дома, а на улице — использовать средства защиты от солнца или находиться в тени.

Влияние УФ на кожу человека

Чем выше цифра индекса, тем больше вреда солнце несет организму человека, создавая окислительный стресс для кожи и глаз. При его регулярном воздействии появляется риск преждевременного старения кожи, повышенная пигментация, а также риск развития онкологических заболеваний. Таким образом прямые солнечные лучи могут стать опасным врагом для здоровья кожи и организма в целом.

Как ухаживать за кожей летом

Следует защищать кожу от воздействия солнечных лучей, избегать солнечных ожогов; При ярком солнце, когда УФ-индекс три и более, нельзя злоупотреблять алкоголем; Надевать головной убор, который скроет лицо от солнца; Применять солнцезащитные средства с уровнем защиты не менее 30 SPF; Не находиться на активном солнце с 11 до 16 часов; Отказаться от посещения солярия.

Как правильно выбрать солнцезащитный крем

Эксперты отмечают, что важен не только SPF-показатель крема, но и состав. Лучше всего выбирать проверенные линейки средств в аптеках и специализированных магазинах. В них не должно содержаться мочевины и кислот — они могут добавить пятен на коже, а не защитить ее.

Как использовать SPF-крем

Ухаживающие и защищающие средства нужно наносить на открытые участки кожи, в первую очередь, на лицо, за 15–20 минут до выхода на улицу. Пот, умывание и купание способствуют удалению солнцезащитного средства с кожи, поэтому его нужно наносить в течение дня повторно — в среднем через два-три часа.

Первая помощь при солнечных ожогах

После солнечного ожога можно использовать примочки с охлажденными растворами. После этого кожу нужно увлажнить, чтобы она не пересохла. С этой задачей отлично справятся средства после загара или медицинские аэрозоли против солнечных ожогов. В случае если солнечный ожог сильный и вызывает боль, то следует незамедлительно обратиться за помощью к врачу.

Что нельзя делать при солнечных ожогах