Проще, чем кажется: как правильно защищать кожу летом
Летом следует ответственно относиться к вопросу загара. В жаркий сезон повышается ультрафиолетовый индекс (УФ-индекс) — показатель, характеризующий уровень ультрафиолетового излучения в спектре солнечного света. «Вечерняя Москва» узнала, как правильно защищать кожу от воздействия солнечных лучей.
Что такое УФ-индекс
Это показатель, который позволяет оценить опасность ультрафиолетового излучения Солнца для кожи человека. Значение УФ-индекса в пределах от нуля до двух указывает на безопасный уровень ультрафиолетового облучения, при котором можно неограниченное время находиться вне помещения. А УФ-индекс от восьми и выше обозначает высокую опасность, когда желательно оставаться дома, а на улице — использовать средства защиты от солнца или находиться в тени.
Влияние УФ на кожу человека
Чем выше цифра индекса, тем больше вреда солнце несет организму человека, создавая окислительный стресс для кожи и глаз. При его регулярном воздействии появляется риск преждевременного старения кожи, повышенная пигментация, а также риск развития онкологических заболеваний. Таким образом прямые солнечные лучи могут стать опасным врагом для здоровья кожи и организма в целом.
Как ухаживать за кожей летом
- Следует защищать кожу от воздействия солнечных лучей, избегать солнечных ожогов;
- При ярком солнце, когда УФ-индекс три и более, нельзя злоупотреблять алкоголем;
- Надевать головной убор, который скроет лицо от солнца;
- Применять солнцезащитные средства с уровнем защиты не менее 30 SPF;
- Не находиться на активном солнце с 11 до 16 часов;
- Отказаться от посещения солярия.
Как правильно выбрать солнцезащитный крем
Эксперты отмечают, что важен не только SPF-показатель крема, но и состав. Лучше всего выбирать проверенные линейки средств в аптеках и специализированных магазинах. В них не должно содержаться мочевины и кислот — они могут добавить пятен на коже, а не защитить ее.
Как использовать SPF-крем
Ухаживающие и защищающие средства нужно наносить на открытые участки кожи, в первую очередь, на лицо, за 15–20 минут до выхода на улицу. Пот, умывание и купание способствуют удалению солнцезащитного средства с кожи, поэтому его нужно наносить в течение дня повторно — в среднем через два-три часа.
Первая помощь при солнечных ожогах
После солнечного ожога можно использовать примочки с охлажденными растворами. После этого кожу нужно увлажнить, чтобы она не пересохла. С этой задачей отлично справятся средства после загара или медицинские аэрозоли против солнечных ожогов. В случае если солнечный ожог сильный и вызывает боль, то следует незамедлительно обратиться за помощью к врачу.
Что нельзя делать при солнечных ожогах
- Использовать народные методы вроде кефира и сметаны;
- Обгоревшую кожу нельзя мыть мылом, протирать лосьонами и средствами, в которых есть спирт;
- Нельзя использовать лед, так как кожа может получить дополнительный стресс.