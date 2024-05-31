Ольга Бузова, Люся Чеботина и другие на вечеринке «Вечерний звук»

Светская жизнь в столице кипит! Super убедился в этом минувшим вечером на «Вечернем звуке» от HiFi-стриминга платформы «Звук». На одной сцене выступили известные артисты и фрешмены, которые исполнили свои популярные хиты и новые треки.

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Люся Чеботина начала свое выступление с обращения к залу и сказала, что ничего не делает нас сильнее и успешнее, чем боль, слезы, разочарования и предательство. Оказалось, что это подводка к новой песне, которая посвящена бывшим парням. Люся, хотим знать подробности романа с экс-бойфрендом, который вдохновил на новый трек!

Mia Boyka в этот вечер решила удивить собравшихся неожиданным выбором песни. Она исполнила композицию в русском народном стиле, что совсем не похоже на ее репертуар. К слову, выделилась певица не только треком, но и прессом. Сразу видно, кто не отлынивает и регулярно ходит в зал!

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Закрывала концерт Ольга Бузова. После выступления она, уже по традиции, наставляла гостей коронной фразой: «Ничего не бойтесь! Жизнь одна, кайфуйте». Не упустила Ольга и возможность пообщаться о страхах с журналистами. По словам певицы, на первых выступлениях она теряла сознание, потому что боялась петь на каблуках. Ну, зато теперь выходит на сцену на шпильках.

На концерте также были замечены Mary Gu, Лев Лещенко, Elman, Mona, Burito, Vavan и другие.

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru