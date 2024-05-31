Подбираем идеальные джинсы: полезные советы

Джинсы – незаменимый в наши дни предмет одежды. Они защищают, поддерживают и делают из нас «королев красоты». Естественно, биография любой пары джинсов закладывается ещё в магазине, когда вы стоите перед стойкой с одеждой и раздумываете, чему бы отдать предпочтение – широким голубым или белым узки и т.п. Идеально сидящие джинсы во многих случаях - это мечта, которая нечасто становится явью. А чтобы не стать героиней клипа группы «Ленинград» - «Экспонат» - нужно уметь выбирать и покупать то, что вам нужно, и даже больше. В этом обзоре 16 рекомендаций от экспертов по выбору идеальных джинсов и их эксплуатации.

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Джинсы не должны оставлять на вашем теле следов от заклёпок и боковых швов.

Если вы наклоняетесь, никто не должен знать, какого цвета ваше бельё. Оставьте эту «привилегию» сантехнику.

Узнайте опытным путём бренды и модели, которые вам подходят лучше всего. Как известно, мода приходит и уходит, а ваши красота и здоровье должны оставаться с вами как можно дольше. И если вы чувствуете себя на высоте в растяжимых джинсах со средней посадкой, ищите среди новинок максимально приближенный к этому вариант.

Возвращаясь, опять же, к клипу «Ленинграда», напоминаем – «натягивание» джинсов не должно быть для вас аэробной нагрузкой. Если, чтобы влезть в любимую пару, вы должны задержать дыхание, лечь на кровать и покачиваться в такой позе более 60-и секунд, то она точно не для вас.

Не пользуйтесь советом героя «Друзей» Росса Геллера и не наносите лосьон на тело перед надеванием джинсов skinny (Росс носил кожу, но это ничего не меняет).

Помните о силе щиколоток: укороченные или джинсы-карандаши показывают одну из самых сексуальных частей в теле женщины – её щиколотки или лодыжки, кому как нравится.

Найдите обувь, совершенным образом подходящую под ваши джинсы. Они станут «фишкой» вашего стиля и будут становиться только лучше с каждым выходом и, вообще, течением времени.

Не отправляйтесь в гости к дедушке и бабушке в джинсах с дырками. Иначе можете получить предложение о материальной помощи, поскольку вы не можете купить себе новые джинсы.

Купите хотя бы одни джинсы, в которых ваша пятая точка будет выглядеть идеально. Привлеките в качестве эксперта ближайшую подругу или человека, кому доверяете в вопросах стиля и красоты.

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Выбирайте продукцию проверенных временем и хорошо себя зарекомендовавших джинсовых брендов. Они знают секреты идеальной посадки, качественного пошива и др.

Будьте готовы: имейте с собой карандаш для удаления пятен, когда выходите куда-нибудь в белых джинсах. Да, и держитесь от окружающих подальше.

Узнайте, когда джинсы «держат» и когда «висят». Вам не нужно часто стирать джинсы из нерастяжимой ткани. На самом деле, такие брюки становятся только лучше с каждым выходом. А вот, джинсы stretch, наоборот, с каждой стиркой имеют свойство становиться меньше. Так что, следите за излишним пространством, если оно вдруг образовывается на ваших некогда сидевших идеально джинсах из плотной ткани.

Стирайте ваши джинсы вывернутыми наизнанку. Так они дольше сохранят свой цвет.

Не надевайте тёмные джинсы в первый раз жарким летним или дождливым днём, пока не постираете их хотя бы раз. Иначе можете оказаться с ногами Смурфетты, проверено в реальности.

Хольте и лелейте пару джинсов, которая делает вас секс-бомбой.

Всегда держите джинсы бойфренда или просто свободного покроя для критических дней. Ежемесячное испытание требует, как можно больше «друзей».