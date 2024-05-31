Модель Хейли Бибер снялась в жилете из кожи и косухе

Беременную жену Джастина Бибера Хейли раскритиковали за фото в кожаном жилете. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Модель Хейли Бибер позировала перед камерой в жилете из кожи и косухе. Образ она дополнила солнцезащитными очками.

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«Зачем в жару носить кожу?», «Это вредно для ребенка носить одежду из кожи», «Странный образ для беременной», «Зачем вы носите кожу?» — писали в комментариях.

9 мая Хейли Бибер объявила о первой беременности. Модель устроила съемку в облегающем белом платье из кружева, которое подчеркнуло округлившийся живот. Образ дополнил головной убор и черные солнцезащитные очки. Бизнесвумен также выложила видео, в котором Джастин Бибер целовал ее в губы и обнимал за талию. Позже инсайдер раскрыл подробности беременности модели.

Джастин Бибер встречался с певицей Селеной Гомес с 2010 по 2018 год. Знаменитости несколько раз расставались и сходились. В сентябре 2018 года артист женился на модели Хейли Болдуин. Они расписались в Нью-Йорке, а после организовали торжество, куда пригласили друзей. Модель взяла фамилию супруга после свадьбы.