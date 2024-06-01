Модель Оксана Самойлова опубликовала фото в велосипедках и показала результат тренировок. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Оксана Самойлова показала, как изменились ягодицы после тренировок. На фото она снялась в велосипедках днем и вечером. По словам Самойловой, результат заметен даже за один курс упражнений.

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Оксана Самойлова и Джиган поженились в декабре 2012 года. Блогерша и рэпер воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю. В декабре 2022 года знаменитости сыграли свадьбу во второй раз. Оксана Самойлова и Джиган устроили торжество, куда пригласили своих звездных друзей.

Оксана Самойлова ведет здоровый образ жизни. Она неоднократно говорила, что ей тяжело дается набор веса. Во время стресса блогерша не поправляется, а сильно худеет. Чтобы увеличить мышечную массу, модель практически каждый день занималась фитнесом или любой другой физической активностью, но затем сделала перерыв на три месяца. По словам бизнесвумен, ей не нравится «тощая» фигура, хотя подписчики «засыпают» ее комплиментами.