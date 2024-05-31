Брови Нюши на новых кадрах вызвали споры в сети

Внешность российской певицы Анны Шурочкиной, выступающей под псевдонимом Нюша, на премии Института развития интернета (ИРИ) вызвала споры в сети. Соответствующие кадры и комментарии появились в ее Telegram-канале.

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33-летняя исполнительница выбрала для мероприятия облегающее красное макси-платье, покрытое пайетками и обнажающее плечи. Она сделала укладку с эффектом мокрых волос, зачесав пряди назад, и дополнила образ объемными украшениями. В то же время знаменитость подчеркнула губы коричневой помадой и проредила и осветлила брови.

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Поклонники оценили преображение звезды под публикацией.

«Очень интересный макияж, тебе идет. Лицо кажется милым и чистым», «Необычно, но интересно и вам идет», «Я люблю, когда у тебя подчеркнуты глаза. Этого штриха мне не хватило в образе. В остальном все прекрасно», «Брови как у Инстасамки. Без них не то», «Где глаза? Где брови? Одни губы», «Скажу честно, брови не очень», — прокомментировали юзеры.

Ранее сообщалось, что поклонники заподозрили Нюшу в пластике лица.