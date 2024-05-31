Актриса Мария Куликова рассказала, как борется с лишним весом

Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова призналась в интервью «АиФ», что борется с лишним весом. По словам артистки, она не привыкла к ограничениям, и муж не ругает ее за переедания.

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«Сейчас борюсь с лишним весом. Это болезненный для меня вопрос. Пока проигрываю. К счастью, это пока не слишком заметно. Но вообще пора менять свое мировоззрение. Это раньше — не поел три дня, и ты худой, прекрасный, воздушный и легкий. А сейчас всерьез задумываюсь о том, как мне остаться в нынешнем своем образе в профессии. А для этого нужно ограничивать себя жестче. Я к такому не привыкла. Мне очень нравится ходить в рестораны, кафе. И дома меня за еду никто не ругает. Хорошо, муж у меня ровесник, а не парень 25-летний, которому надо соответствовать», — поделилась знаменитость.

Актриса почти 10 лет состоит в отношениях с коллегой Виталием Кудрявцевым. В 2023 году Куликова перестала скрывать, что официально вышла замуж и счастлива в браке. По словам артистки, она не надеялась встретить свою любовь после развода.

Куликова 13 лет была замужем за коллегой Денисом Матросовым, у актеров есть общий 12-летний сын Иван. Актриса отмечала, что экс-супруг живет недалеко от них, поэтому много времени проводит с ребенком, и она этому только рада. По словам звезды «Склифосовского», мальчик не задавал много вопросов по поводу развода, поскольку привык жить в творческой семье, где родители периодически отсутствуют из-за гастролей и съемок. А Матросов отмечал в интервью, что ему с бывшей женой хватило мудрости сохранить хорошие отношения ради психического здоровья сына.