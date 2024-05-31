Дерматолог рассказал, что должно быть в составе солнцезащитного крема

Отдых на солнце — это прекрасное времяпрепровождение с семьей, укрепление психического здоровья и получение столь необходимого витамина D. Но сильные ультрафиолетовые лучи солнца могут быть вредны без правильной защиты.

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Солнцезащитный крем помогает защитить кожу от солнца, но при наличии большого количества различных средств бывает трудно понять, что лучше всего подходит для вас и вашей семьи. Мы расскажем о различных типах средств с фильтрами SPF, о том, какие ингредиенты в них наиболее безопасны и каких веществ в составе следует избегать.

Как работает солнцезащитный крем

Солнцезащитный крем содержит активные ингредиенты, которые защищают клетки кожи от ультрафиолетового излучения солнца, включая UVB (лучи, вызывающие ожоги) и UVA (лучи, вызывающие старение кожи), чтобы предотвратить повреждение кожи, которое может привести к раку, а также к признакам старения.

«В состав солнцезащитных средств входят химические или физические активные ингредиенты — или их комбинация — для защиты от ультрафиолетового излучения», — объясняет дерматолог Ирина Куроедова.

Какие бывают солнцезащитные средства

Они выпускаются в виде кремов, лосьонов, гелей, спреев, стиков и многих других уникальных формул. В основном спреи, лосьоны и кремы действуют одинаково, если их использовать по назначению. Но при использовании спреев следует соблюдать особую осторожность, чтобы убедиться, что вы наносите обильный, равномерный слой на кожу.

Минеральные средства (sunblock)

Минеральные солнцезащитные средства (также называемые sunblock или physical sunscreen) располагаются на поверхности кожи, действуя как щит, отклоняющий УФ-лучи от кожи. Поскольку они создают физический барьер, то начинают действовать сразу же после нанесения и защищают как от UVA, так и от UVB-лучей.

«Такие средства необходимо наносить обильно, чтобы обеспечить достаточную защиту, но, как правило, они имеют белый оттенок. Он помогает увидеть, куда вы нанесли крем и какие места вы могли пропустить. Поскольку такие средства находятся на поверхности кожи, они легко стираются, потеют или смываются, поэтому необходимо частое повторное нанесение», — рассказывает Ирина.

По ее словам, «минеральные средства содержат наночастицы, которые нельзя вдыхать, поэтому лучше избегать спреев и порошков, чтобы минимизировать воздействие на легкие».

Химические средства

Они впитываются в кожу и располагаются в ее глубоких слоях. Они содержат ингредиенты, которые поглощают ультрафиолетовые лучи и превращают их в тепло, а затем выводят его из кожи.

«Поскольку для эффективности химического солнцезащитного крема ультрафиолетовые лучи должны проникать в кожу глубже, существует некоторый риск повреждения кожи или увеличения уже существующих коричневых пятен. Химические средства также могут забивать поры и быть опасными для кожи, склонной к акне», — предупреждает Ирина.

Кроме того,эти кремы, выделяющие тепло, «могут стать проблемой, если у вас розацеа, чувствительная кожа или гиперпигментация (распространенное состояние, при котором некоторые участки кожи становятся темнее остальных)», — добавляет она..

Химическим солнцезащитным средствам требуется около 20 минут, чтобы начать действовать, поэтому важно все спланировать заранее. Под воздействием прямых солнечных лучей ингредиенты такого крема расходуются быстрее, поэтому при нахождении на солнце повторное нанесение должно быть более частым.

Химический крем против минерального: что лучше?

Эти кремы для загара различаются по способу защиты кожи, способу нанесения и ингредиентам, входящим в их состав.

«У обоих типов защиты от солнца есть свои плюсы и минусы, но минеральный крем имеет преимущество, поскольку не содержит химических ингредиентов, которые могут вызвать раздражение. Когда речь идет о солнцезащитном креме, ни одно средство не является универсальным, поэтому важно попробовать несколько видов, чтобы найти то, что лучше всего подходит для вашего типа кожи и образа жизни», — говорит Ирина.

Что входит в состав химического крема

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) проверяет, могут ли различные ингредиенты солнцезащитных средств впитываться через кожу. Хотя необходимы дополнительные данные, результаты показали, что эти шесть ингредиентов впитываются в кровь даже после однократного использования:

Oxybenzone Avobenzone Homosalate Octinoxate Octocrylene Octisalate

«По мнению FDA, тот факт, что ингредиент впитывается через кожу и попадает в организм, не обязательно означает, что он небезопасен. Однако ученые продолжают испытания, чтобы определить безопасность и долгосрочные последствия воздействия этих солнцезащитных ингредиентов. Они содержатся только в химических солнцезащитных средствах, поэтому некоторые люди предпочитают избегать средств, содержащих эти ингредиенты», — объясняет дерматолог.

А что с минеральными средствами?

Они, как правило, считаются FDA безопасными и действенными, но обычно не так эффективно блокируют солнечное излучение, а это значит, что их нужно чаще наносить на кожу, чтобы обезопасить себя от вредного влияния ультрафиолета.

Лучшие (и самые безопасные) ингредиенты солнцезащитных средств

В 2019 году FDA признало эти два ингредиенты «общепризнанно безопасными и эффективными»:

Titanium dioxide

Zinc oxide

Они входят в состав минеральных средств и служат физическим барьером. Существует мало доказательств того, что они впитываются в кожу так же, как и химические.

Так что же лучше защищает вас от солнца?

Диоксид титана или оксид цинка?

«Хотя оба ингредиента безопасны и эффективны, есть несколько различий. Солнцезащитные средства с оксидом цинка, как правило, стоят дороже, но они наиболее эффективны, обеспечивая защиту от ультрафиолета широкого спектра (UVA и UVB). Диоксид титана несколько менее эффективен в блокировании длинноволнового УФ-излучения. Однако диоксид титана отличается легкостью и минимизирует избыток масла», — рассказывает Ирина.

Как выбрать лучший солнцезащитный крем

У каждого человека свои потребности, но обязательно выбирайте тот, который обеспечивает SPF 30 или выше, имеет защиту широкого спектра (защищает как от UVA, так и от UVB лучей), водостойкий, подходящий для вашей кожи и уровня активности.