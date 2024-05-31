Эксперт рассказал, как правильно ухаживать за бровями

Косметолог-бровист Ольга Руда сообщила, что неправильные окрашивание, очищение и стрижка бровей могут серьезно повредить их.

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Эксперт подчеркнула, что использование обычной краски для волос при самостоятельном окрашивании может негативно воздействовать на брови из-за ее агрессивных свойств. Руда рекомендует выбирать специальные препараты для процедуры.

"Также важно строго соблюдать инструкцию по применению. Попытка удержать краситель дольше, чтобы добиться равномерного окрашивания, может привести к химическому ожогу", — предупредила специалист в интервью «Москве 24».

Ольга Руда также отметила, что брови требуют ежедневного очищения. Забитые поры могут вызвать воспаление волосяных фолликулов.

Очищать брови следует средством для снятия макияжа с глаз. Мицеллярная вода, популярная у многих, подходит только для экстренного случая, но не для ежедневного применения. Специальные гели для очищения пор могут пересушить волоски и сделать их ломкими.

Кроме того, косметолог предупредила о возможности повреждения бровей при стрижке ножницами.

"При неправильной стрижке мы можем повредить кончик волоса, что нарушит естественный цикл их роста. В результате волосы могут начать расти неравномерно и создать неряшливый вид", — пояснила Руда.

Вместо стрижки длинных волосков эксперт советует использовать косметическое масло для бровей, чтобы придать им эластичность, и закреплять форму специальным гелем.

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