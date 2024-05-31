Джинсы-бойфренды: модные сочетания и как носить в 40+ лет

Джинсы-бойфренды — довольно спорная модель. Считается, что подобный фасон выбирают исключительно молодые девушки, но стилисты уверены, что бойфренды можно вписать в гардероб и более взрослых женщин. Жанна Ильина, стилист-имиджмейкер, подсказала нам несколько вариантов «луков» с бойфрендами, которые буду уместны и в 40 лет, и даже в 60.

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Джинсы + женственные акценты

Сами по себе бойфренды придают образу тяжести, это совсем не то, к чему стремится женщина в зрелом возрасте. Стилист:

«Старайтесь разбавлять подобные унисекс модели нотками женственности. Отлично подойдут легкие блузки и топы с акцентными рукавами. Шифон и кружево тоже можно пустить в дело, в данном случае они будут уместны».

Главное, выбирайте актуальный крой блузок, топов и рубашек.

Джинсы + рубашка

Трудно найти более подходящий верх под любые джинсы, чем белая рубашка или футболка. Стилист:

«Простая белая рубашка прямого кроя моментально освежит образ, визуально сбросите лет 5. Такой эффект мы получаем за счет микса свободного и более строго стиля в нейтральных цветах».

Что касается обуви, отдайте предпочтение лодочкам или же мюлям, а вот от кроссовок и кед в этом «луке» стоит отказаться.

Джинсы + многослойность

Если на улице прохладно, не забудьте добавить к образу с джинсами-бойфрендами пиджак. Наш эксперт не рекомендует миксовать бойфренды с твидовыми жакетами или пиджаками из тонких материалов. Оверсайз пиджак прямого кроя будет идеальным решением и для офиса, и для прогулки по городу. Не забывайте про аксессуары в этом образе — пояса и акцентные украшения на шею освежат и придадут необходимый градус дерзости. И возраст не помеха.