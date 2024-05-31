Голливудские актрисы снялись в белых образах для журнала The Hollywood Reporter

Актрисы Николь Кидман, Дженнифер Энистон, София Вергара стали героинями нового выпуска журнала The Hollywood Reporter. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) издания.

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Актрисы позировали в белоснежных образах: платьях, жакетах и рубашках. Им также сделали легкие укладки и макияж. На обложке вместе с ними также появились Наоми Уоттс, Джоди Фостер, Анна Саваи и Бри Ларсон. Номеру с актрисами дали название Drama Queens.

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В сентябре 20 супермоделей 90-х появились вместе на обложке журнала. В фотосессии приняли участие супермодели Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Хелена Кристенсен, Паулина Поризкова, Карла Бруни, Кристи Тарлингтон, Шалом Харлоу, Милла Йовович, Твигги, Эмбер Валлетта и другие. Помимо совместной съемки, каждая из моделей появилась на отдельной обложке. Модели позировали в нарядах от ведущих домов моды, таких как Dolce & Gabbana, Saint Laurent, Blumarine, Alaïa и других. За съемку отвечал дуэт фэшн-фотографов Луиджи и Янго.