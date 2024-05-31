Как двухлетний мальчик зарабатывает тысячи долларов, и почему грязная обувь стала трендом: видеодайджест
«Рамблер» собрал для вас самые яркие и обсуждаемые новости последних дней. Смотрите наш еженедельный дайджест, чтобы быть в курсе главных событий, которые обсуждали в социальных сетях.
Картины двухлетнего мальчика стали покупать за 600 тысяч рублей.
Двухлетний мальчик из Германии начал рисовать картины, которые коллекционеры готовы покупать за шесть с половиной тысяч евро (630 тысяч рублей).
Актриса Екатерина Варнава опубликовала фото без макияжа и укладки.
39-летняя Екатерина Варнава сделала селфи, отказавшись от привычного макияжа и показав естественную красоту.
Российский стилист назвал не выходящий из моды тренд.
По словам стилиста Алеко Надиряна, популярной еще долгое время будет одежда в стиле бохо. По этой причине эксперт посоветовал выбирать образы из летящих тканей, обилия рюш и оборок, а также массивных кованых украшений.
Грязная обувь стала трендом у молодежи.
Представители поколения Z тратят сотни долларов на рваную обувь с потертостями и заведомо загрязненной подошвой. Особенной популярностью пользуются модели люксового бренда Golden Goose.
Реклама Alexander Wang с участием двойников звезд напугала пользователей сети.
В размещенном видео запечатлены девушки, похожие на певиц Бейонсе, Тейлор Свифт и Ариану Гранде, а также телезвезду и предпринимательницу Кайли Дженнер. Так, они продемонстрировали на камеру черный кожаный аксессуар с металлическими шипами из новой коллекции Ricco.