Инстасамка примерила мини-платье без бюстгальтера перед камерой

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, примерила облегающий наряд без бюстгальтера перед камерой. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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24-летняя исполнительница снялась на прозрачном балконе на фоне заросшего деревьями склона. Она позировала, стоя боком к камере и согнув одну ногу в колене. При этом знаменитость надела блестящее розовое мини-платье на тонких бретелях отечественного бренда AMO, которое подчеркивало ее фигуру.

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Инфлюэнсерша завязала волосы в пучок и завершила образ массивными солнцезащитными очками, несколькими браслетами из бусин и серьгами-пусетами.

Ранее бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенных позах и показала фото фанатам.