Наряд Ольги Бузовой вызвал горячие споры в Сети

Стиль или нелепость? Наряд Ольги Бузовой вызвал горячие споры
Ольга Бузова одним своим появлением на публике создает повод для разговоров. На днях горячие споры вызвал ее серебристый наряд, который она дополнила босоножками и носками.
Ольга Бузова никогда не скрывала, что у нее нет выдающегося вокала, но есть любовь публики. Благодаря этой любви недавно она с блеском отметила круглую дату: 20-летие на телевидении. За эти годы Ольга получила опыт работы в кино, была ведущей интересных шоу-проектов, регулярно принимала участие в фотосессиях для глянца, давала концерты и даже выходила на театральную сцену.
Бузову любят, ненавидят, критикуют, но не обращать на нее внимания нельзя. Вот и недавний наряд вызвал целые споры в сети. Ольга предстала в серебристом костюме из юбки-миди и бомбера, а дополнила образ босоножками на толстой подошве, которые надела на капроновые носочки черного цвета.
Именно этот нюанс и вызвал волну обсуждений. Бузову называли безвкусной, странной и неразбирающейся в моде. Это с одной стороны. По другую сторону баррикад уверены, что у Ольги со вкусом и умением подбирать наряды все отлично, более того, она задает тренды. Так что скоро так будет ходить половина ее многомиллионной армии фанаток.