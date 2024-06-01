Наряд Ольги Бузовой вызвал горячие споры в Сети

Ольга Бузова одним своим появлением на публике создает повод для разговоров. На днях горячие споры вызвал ее серебристый наряд, который она дополнила босоножками и носками.

Ольга Бузова никогда не скрывала, что у нее нет выдающегося вокала, но есть любовь публики. Благодаря этой любви недавно она с блеском отметила круглую дату: 20-летие на телевидении. За эти годы Ольга получила опыт работы в кино, была ведущей интересных шоу-проектов, регулярно принимала участие в фотосессиях для глянца, давала концерты и даже выходила на театральную сцену.

Бузову любят, ненавидят, критикуют, но не обращать на нее внимания нельзя. Вот и недавний наряд вызвал целые споры в сети. Ольга предстала в серебристом костюме из юбки-миди и бомбера, а дополнила образ босоножками на толстой подошве, которые надела на капроновые носочки черного цвета.

Именно этот нюанс и вызвал волну обсуждений. Бузову называли безвкусной, странной и неразбирающейся в моде. Это с одной стороны. По другую сторону баррикад уверены, что у Ольги со вкусом и умением подбирать наряды все отлично, более того, она задает тренды. Так что скоро так будет ходить половина ее многомиллионной армии фанаток.