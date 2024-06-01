Сколько и какие пластические операции делала Любовь Орлова

Стилю, вкусу Любови Орловой подражали многие, и не только актрисы. Советская кинозвезда была примером для прошлых поколений и остается эталоном женственности для нынешнего.

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Поэтому, несмотря на то, что Любовь Петровна ушла из жизни еще в далеком 1975-м году, по сей день она «интересна» зрителю. В частности, интерес вызывает как творческая страница Орловой, в которой собранны легендарные картины с ее участием, такие как «Цирк», «Волга-Волга», «Веселые ребята», «Весна», так и привлекает внимание ее стиль, внешность.

Ведь так подумать, Орлова не была обладательницей высокого роста, но как эффектно она могла «подать» себя, даже при росте всего 158 см.

Особый шарм Любови Петровне предавала ее точеная талия, которая была всего 48 см. Но при этом, звезда кино признавалась, что не ущемляла себя в еде, ела все подряд, но при этом носила корсет, который не позволял ей есть «лишнюю» порцию.

Будучи юной, Орлова просто очаровывала публику своими милыми чертами лица, густыми, длинными, пышущими здоровьем волосами. Но находились критики, которые говорили, что у нее «невзрачная внешность» и лишь ее супруг Александров, сделал из нее икону стиля, предложив перекраситься в блондинку и заменить зубы на фарфоровые.

Уже будучи в преклонном возрасте, артистка любила повторять, что ей 39 и ни годом больше.

При жизни Орлова делилась секретами красоты, говоря, что ледяной душ, рюмка коньяка и занятия на балетном станке помогают ей сохранять молодость, стройность и красоту. После 35-ти в ее косметическом арсенале появились омолаживающие крема советского и французского производства.

Однако, с годами становилось все труднее найти выигрышный ракурс для артистки, чтобы скрыть от посторонних глаз возрастные изменения кожи, морщинки. да и к тому же крема не приносили нужно эффекта. После чего Орлова решилась на пластику.

Правда, если сейчас модно рассказывать о всех пластических операциях и даже показывать процессы этих процедур на публике, то Любовь Петровна и вовсе полгода после пластики не выхода «на люди», во время восстановления и реабилитации ее видеть могли только врач и муж.

Первым, что решила подкорректировать актриса это были веки. Блефаропластику, ради открытого и молодого взгляда она сделала в 45 лет. Свое лицо звезда экрана доверила советскому пластическому хирургу – Шмелеву.

В 63 года артистка решила избавиться от морщин на лице и вернуть упругость овалу, сделав подтяжку шеи и лица.

После того, как Орлова убрала возрастные изменения, многие поклонники заметили, что вместе с этим изменился ее разрез глаз. И в 70 лет она все равно не походила на 30-летнюю женщину, но при том что уровень советской хирургии того времени довольно отличался от сегодняшнего, Орловой в 70, можно было вполне дать 45.

К слову, цены были приемлемыми для 50-60 годов, в единственном медицинском центре СССР. где делали пластику: так блефаропластика стоила 5 рублей (при З/п 80 руб.), подтяжка лица – 7 рублей.