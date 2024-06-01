Актриса Софья Эрнст снялась в платье-комбинации

Жена Константина Эрнста актриса Софья стала гостьей торжественного вечера по случаю запуска проекта «РБК Визионеры», посвященного людям, которые меняют мир вокруг себя с помощью особого взгляда на привычное. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Актриса Софья Эрнст позировала перед камерой в пестром фиолетовом платье с отделкой из зеленого кружева и с глубоким декольте. Образ дополнила сумка с перьями, босоножки и белое ожерелье. Волосы ей завязали назад, сделали макияж с фиолетовыми тенями и хайлайтером.

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Софья Заика и Константин Эрнст поженились в 2017 году, не афишируя это событие. Супруги предпочитают скрывать подробности личной жизни и не рассказывают о своем браке в интервью. У пары трое общих детей, которых они редко показывают в соцсетях: их старшей девочке Эрике семь лет, младшей Кире шесть лет, а сыну Льву, которого назвали в честь отца продюсера, три года. Дочери супругов впервые появились на публике в 2023 году, они побывали с родителями в Кремле. В тот день президент РФ Владимир Путин наградил генерального директора Первого канала за создание снятого в космосе художественного фильма «Вызов» — первой картины, съемки которой проходили на борту Международной космической станции (МКС).

У Эрнста также есть дочь от театрального критика Анны Силюнас. Александре 28 лет, она живет в Нью-Йорке и занимается фотографией.