«Каким-то вещам 10 лет»: Дайнеко рассказала, важны ли ей модные тренды

Певица Виктория Дайнеко рассказала корреспонденту NEWS.ru, что в одежде предпочитает классику, а в ее гардеробе есть вещи, которым 10 лет. На IV Radio Monte Carlo Golf Cup, организованном «Русской медиагруппой» в Московском городском гольф-клубе в рамках спортивных игр ПМЭФ-24, певица заявила, что она эстет, но спокойно относится к брендам.

Мне всегда важно, чтобы человек выглядел аккуратно, стильно, приятно глазу. Не могу сказать, что я прямо слежу за трендами, мне кажется, что со временем у человека вырабатывается свой собственный стиль. И тут уже не так важно, что сейчас носят массы. Я вообще за классику, за вещи, которые актуальны в любое время, и у меня очень много таких вещей в гардеробе, которые друг с другом сочетаются. Каким-то вещам может быть 10 лет, и я совершенно счастлива их носить, — призналась Дайнеко.

Ранее сообщалось, что певица вместе с возлюбленным и дочерью от бывшего мужа Дмитрия Клеймана проживает в съемном жилье в Москве. У Дайнеко была собственная квартира в столице, но она продала ее, так как жилплощадь оказалась маленькой для семьи. В интервью для YouTube-канала FAMETIME TV артистка оценила свое финансовое положение на пять баллов из десяти.

Певица скрывает имя своего избранника. Известно лишь, что он геолог. Дайнеко рассказывала в шоу «Злые языки», что они познакомились в соцсетях. По словам артистки, ее избранник серьезный, интеллигентный человек, с которым интересно общаться.