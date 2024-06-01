В соцсетях обсуждают сумку для пикника за 1,5 миллиона рублей

Бренд Hermes выпустил корзину для пикника за 1,5 миллиона рублей
Французский бренд Hermes выпустил корзину для пикника. Ее стоимость обсуждают в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Пользователи активно критикуют изделие из-за необоснованно высокой стоимости. На официальном сайте ЦУМа стоимость сумки-корзины Picnic Basket составила 1,5 миллиона рублей.
Недавно Алеко Надирян высмеял дорогостоящие аксессуары от бренда Bottega Veneta. На снимках эксперт показал шапку с уткой и носки со змеями. По словам стилиста, оба предмета гардероба вместе стоят около 350 тысяч рублей.
А на днях он назвал хозяйственные перчатки новым трендом. Эксперт дал рекомендацию, как носить украшения в холодное время года, и процитировал американский журнал.
«Напоминание, как носить украшения, когда на улице еще довольно холодно. Надеваем их прямо поверх перчаток. Если хотим сделать акцент – выбираем цветные, но и на обычным черных будет смотреться эффектно», — написал стилист.