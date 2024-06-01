В соцсетях обсуждают сумку для пикника за 1,5 миллиона рублей

Французский бренд Hermes выпустил корзину для пикника. Ее стоимость обсуждают в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Пользователи активно критикуют изделие из-за необоснованно высокой стоимости. На официальном сайте ЦУМа стоимость сумки-корзины Picnic Basket составила 1,5 миллиона рублей.

Недавно Алеко Надирян высмеял дорогостоящие аксессуары от бренда Bottega Veneta. На снимках эксперт показал шапку с уткой и носки со змеями. По словам стилиста, оба предмета гардероба вместе стоят около 350 тысяч рублей.

А на днях он назвал хозяйственные перчатки новым трендом. Эксперт дал рекомендацию, как носить украшения в холодное время года, и процитировал американский журнал.