Летние комбинезоны: какие актуальны, как носить

Подумываете о чем-нибудь этаком для лета? Присмотритесь к комбинезонам. Они удивительно удобны и практичны — и сразу создают образ, который останется только дополнить деталями. Самое приятное, что их можно одевать даже на официальные мероприятия, особенно если дополнить их эффектным поясом или нарядным блейзером. Мы попросили стилиста Машу Ведерникову поделиться лучшими вариантами комбинезонов на это лето, а также рассказать, как их лучше всего носить.

Парадный комбинезон на выход

«Иногда достаточно одного определяющего качества, чтобы превратить наряд в натуральный хит-парад, но в случае с этим комбинезоном их несколько. Помимо крупного цветка в центре внимания, он имеет потрясающий оранжевый оттенок, потрясающий драпирующийся силуэт и стильный дизайн штанин, которые прекрасно драпируются», — говорит Маша.

Подобные комбинезоны можно носить в офис (наденьте пиджак или рубашку-оверсайз нейтрального оттенка) или на любую вечеринку — включая и парадные мероприятия.

Короткий комбинезон из льна

«Носите его с носками и мокасинами в офис, а в свободное от работы время надевайте пляжные сандалии. Кроме того, комбинезон подчеркивает силуэт с помощью регулируемого пояса-завязки на талии. Если хотите разнообразия — замените пояс на шелковый платок и добавьте роскошную шляпу. Вуаля, перед нами — звезда в Каннах на прогулке!», — предлагает пофантазировать Маша.

Полноформатный джинсовый комбинезон

Этот наряд в стиле «слип-энд-гоу», обладает ровно тем же качеством и универсальностью, что и джинсы с прямыми штанинами.

«Зауженные штанины и эластичный пояс сзади делают их удобными для разных типов фигуры, и это забавная альтернатива вашим повседневным джинсам», — говорит Маша.

Кроме того, вы можете изменить образ, закрепив разноцветный пояс на талии, сделав манжеты на штанинах, закатав их, или расстегнув верхнюю половину, чтобы открыть яркий цветной слой снизу.

Комбинезон из трикотажного джерси без рукавов

Собираетесь в ближайшее время лететь на самолете? А может, отправитесь на чашечку кофе с друзьями? В любом случае, этот комбинезон станет вашим самым удобным спутником. У него зауженная талия, элегантная спинка и модные широкие штанины, так что вы будете выглядеть хорошо, пока занимаетесь любыми повседневными делами.

«Образ в данном случае создадут аксессуары: каблук и шелковый шарф — можно идти на свидание, кроссовки или балетки — вы спешите в аэропорт. Удобные мокасины и блейзер — значит, вы идете на работу в офис», — объясняет стилист.

Альтернатива Маленькому Черному Платью

Может быть, всем и не нужно это маленькое черное платье. Особенно если в их гардеробе есть такой прекрасный черный комбинезон, как этот.

«Эти тонкие бретели достаточно тонкие, чтобы на них можно было надеть блейзер или тонкую водолазку сверху или белую майку (шелковую блузку) снизу. Это очень хорошо, учитывая, что вырез может оказаться слишком откровенным, чтобы быть уместным на работе. А для вечернего выхода наряд прекрасен сам по себе», — утверждает Маша.

Светлый комбинезон в стиле сафари

Вес хлопка идеально подходит для лета — и даже для пляжного зноя. Такой комбинезон отлично смотрится с белыми сникерсами, кожаными сабо на платформе или плетеными сандалиями на плоской подошве.

Романтичный комбинезон

Это просто прекрасная альтернатива романтичному белому платью с вышивкой и кружевом. Для летней прогулки или даже для работы — изумительный вариант!

Комбинезон для йоги (и всего остального)

После того, как Ариана Гранде начала носить такой же, мы все должны попробовать надеть его! Конечно, встроенный в большинстве моделей бюстгальтер и компрессионная ткань позволят вам без проблем заняться йогой или пойти бегать, но больше всего заинтриговало то, как вы можете носить его вне спортзала. Маша предлагает сочетать его с «кроссовками, носками в стиле 80-х, рубашкой на пуговицах или биркенштоками». А поскольку комбинезон выполнен в элегантном черном цвете, он служит чистым холстом для всего, что вы на него наденете.