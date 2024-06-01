Почему сапоги с принтом зебры нужны вам даже летом

Все правила моды рушатся - можно смешивать практически любые вещи из гардероба, чтобы одеваться по переменчивой погоде. Кожаная куртка с мини-юбкой? Легко! Ботинки с летним платьем? Почему бы нет! Ирина Шейк определённо согласна с последним модным предложением: на этой неделе модель была замечена в Нью-Йорке в классическом чёрном мини-платье с парой дерзких сапог до колен.

© Gettyimages

Да, сапоги Шейк с принтом зебры от Magda Butrym могут казаться осенне-зимним вариантом, но звезда придала им лёгкого настроения, сочетая их с короткой длиной подола. Яркий принт мгновенно добавил акцента в этот лаконичный образ.

© Gettyimages

Сапоги под зебру быстро становятся новой любимой обувью знаменитостей. Ранее в этом году Зендея посетила показ Louis Vuitton в Париже в сапогах этого бренда с принтом зебры — вместе с комплектом из жакета и шорт. Модель Эмили Ратаковски также надела сапоги Proenza Schouler с тем же принтом в Нью-Йорке, сочетая их с ярким жёлтым тренчем. Если вы искали яркую акцентную пару, вот она.