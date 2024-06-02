Модель Эмили Ратаковски снялась в крошечном бикини в Нью-Йорке

Модель и актриса Эмили Ратаковски вышла на публику в откровенном образе. Знаменитость опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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32-летняя Эмили Ратаковски была запечатлена в крошечном бикини с принтом, которое дополнила высокими белыми носками и красными кедами Vans. Модель также надела золотую цепочку, массивные серьги-кольца и горчичные солнцезащитные очки. Знаменитость позировала на улице Нью-Йорка со стаканом кофе в руках.

© Соцсети

В феврале 2018 года Эмили Ратаковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда после нескольких месяцев отношений. В 2021 году в семье знаменитостей произошло пополнение. У пары родился сын, которого назвали Сильвестр. В июле 2022 года Эмили Ратаковски рассталась со своим супругом. Причиной развода послужили постоянные измены со стороны продюсера.

После этого модель замечали на свиданиях с бывшим парнем Ким Кардашьян, Питом Дэвидсоном, диджеем Орацио Риспо и комиком Эриком Андре. Весной 2023 года Эмили засняли за поцелуями с экс-участником группы One Direction Гарри Стайлсом. В апреле актриса отправилась на ужин с кинорежиссером Ноа Сакко.