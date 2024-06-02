Пластический хирург назвал способы омоложения рук

Пластический хирург Владислав Григорянц назвал способы омолодить части тела, выдающие возраст. Советами он поделился с «Газетой.Ru».

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По словам специалиста, часто возраст женщины выдают кисти рук. Их омолодить помогут два вида процедур — косметологическая и липофилинг.

Во время первой из них, рассказал хирург, под кожу вводят филлеры из гиалуроновой кислоты. Они разглаживают образовавшиеся из-за потери подкожно-жировой клетчатки излишки сухой кожи.

При второй у пациентов откачивают небольшое количество жира с зон, где его много (живот, внутренняя поверхность бедер), и вводят под кожу рук.

В заключение Григорянц отметил, что возраст рук также выдает пигментация. От нее можно избавиться при помощи процедур фотоомоложения.

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