Певица Анна Семенович выложила фото в купальнике

Певица Анна Семенович показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Недавно Анна Семенович отправилась на отдых в Турцию. Несмотря на то, что артистка находится в отпуске, она продолжает общаться со своими подписчиками. На новом фото 46-летняя певица была запечатлена в черном слитном купальнике. Знаменитость с мокрыми волосами позировала в бассейне.

Анна Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами: Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру. Она выпустила дебютный сольный альбом «Слухи». С 2004 года Семенович также снимается в кино. Она играла в картинах — «Ночной дозор», «Реальные пацаны», «Доктор Рихтер», «Холостяки», «Ирония судьбы. Продолжение», «Ивановы-Ивановы», «Трудные подростки».

В апреле Анна Семенович призналась, что принимала «модный препарат» для похудения. В беседе с эндокринологом артистка сообщила, что ей прописали лекарство от диабета для снижения веса. Она пользовалась им некоторое время, но затем препарат сняли с продажи. Однако врач предостерегла певицу, что использование этого лекарства для диабетиков несет большие риски. Позже Семенович рассказала о побочке «русского Оземпика».