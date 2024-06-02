Косметолог посоветовала отказаться от средств с маслами

Дерматовенеролог, приглашенный эксперт бренда d'Alba Екатерина Анчикова рассказала «Газете.Ru», от какой косметики стоит отказаться в жару.

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Анчикова посоветовала на время отказаться от питательных кремов, потому что они создают дополнительную пленку на поверхности кожи и блокируют выход секрета из сальной железы. Также питательные кремы способствуют тому, что уплотняется и увеличивается в толщине гидролипидный слой на поверхности эпидермиса, блокирующий доступ кислорода к коже. По словам косметолога, это приводит к расширению поверхностных капиллярных сосудов и появлению купероза и сосудистой сетки. Пленка усиливает потоотделение, способствует появлению жирного блеска и расширенных пор.

Екатерина Анчикова также рекомендовала отказаться от средств, которые содержат масла.

«Они обладают комедогенным эффектом. Масло, взаимодействуя с кожным салом и большим количеством пота, меняет качество поверхности кожи. Уплотняется содержимое пор и кожное сало иногда не может самостоятельно выйти на поверхность. Все это может провоцировать образование воспалительных элементов, прыщей, угрей», — заявила специалист.

Косметолог отметила, что стоит перестать использовать и средства, которые содержат ретинол, АНА и ВНА кислоты.

«С одной стороны кислоты действительно осветляют пигментные пятна, но при их применении нельзя допускать ультрафиолетовую агрессию, которую летом очень сложно ограничить. Всегда есть вероятность того, что вы забудете или не сможете обновить SPF-крем через два часа. Или слой санскрина можно случайно смахнуть, убирая волосы от лица», — объяснила Екатерина Анчикова.

По словам эксперта, средства, содержащие кислоты, нельзя использовать в утреннее и дневное время в летний период.

Кроме того, нужно избегать пиллингов, гоммажей, крупно- и мелкодисперсного скрабирования.