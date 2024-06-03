Актриса из Екатеринбурга попала на обложку авторитетного порножурнала

Порноактриса Sweetie Fox, являющаяся уроженкой Екатеринбурга, украсила собой обложку авторитетного американского журнала AVN, посвященного видеоиндустрии для взрослых. Она стала девушкой месяца в июньском выпуске издания, передает "Уралинформбюро".

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В журнале рассказывается о жизненном пути Sweetie Fox. В числе прочего упоминается, что она родом из уральской столицы, где провела много лет. Сама актриса отметила, что ее детство "не было особенным".

"Я закончила школу с хорошими оценками и поступила в университет на графический дизайн, потому что с юных лет любила рисовать и творить", – вспомнила екатеринбурженка годы до порнокарьеры.

Сейчас Sweetie Fox проживает не в родном городе. Несколько месяцев назад она получила премию AVN Awards, которую в индустрии для взрослых считают аналогом "Оскара".