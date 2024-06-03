Затмила саму Дженнифер Лопес: в Сети обсуждают телохранительницу звезды

В этот вечер всё внимание было приковано к красотке в строгом костюме. Блистательная Дженнифер Лопес стала одной из почётных гостей на Каннском фестивале. Актриса появилась на ковровой дорожке в честь премьеры фильма «Атлас», в котором исполнила одну из главных ролей. Кто бы мог подумать, что в Сети будут обсуждать не наряд Джей Ло, а её телохранительницу.

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В Сети завирусились кадры с девушкой, которая внимательно следила за безопасностью звезды во время фестиваля. Строгий брючный костюм, белая рубашка и полное отсутствие макияжа нисколько не умалили красоты и женственности телохранительницы.

Публика, обсуждающая кадры, отметила, что девушка вполне могла бы наравне со звёздами блистать на ковровой дорожке, представляя фильмы со своим участием. Пока ни сама Дженнифер Лопес, ни загадочная красотка, которая её сопровождала, комментариев на этот счёт не дали.