Наталья Штурм дала рекомендации по питанию в отпуске

57-летняя Наталья Штурм тщательно следит за внешностью, в том числе за фигурой. Сейчас знаменитость отдыхает на море и дает советы, как правильно питаться.

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Кто-то сбрасывает вес на тренажерах, кто-то изнуряет себя диетами, а Наталья Штурм в дополнение к этому сделала липосакцию и вполне довольна результатом. Хирург подправил знаменитости живот, скорректировал ягодицы и сделал блефаропластику. Теперь снимки Штурм в купальниках регулярно появляются в сети, вызывая у ее поклонниц восторг с примесью легкой зависти. Впрочем, без хейтеров тоже не обходится.

Особенно сейчас, когда звезда наслаждается морским воздухом и прекрасным ассортиментом блюд в ресторане. Но как ей удается поддерживать форму?

«Для безупречной фигуры должен быть жесткий рацион питания: морепродукты — да! Все сладкое, особенно мороженое — сфоткайте и отдайте соседу; вода — не газированная; чай фруктовый или травяной», — поделилась рассуждениями звезда под очередными фото в купальнике.

В дополнении Штурм призвала всех подписчиков следить за фигурой даже на отдыхе, а кожу в обязательном порядке защищать от солнца. А лучше вообще не загорать, по ее мнению.

Фанаты не разделили восторга самой Натальи относительно ее тела. Многие честно написали, что видят перед собой рыхлую и дряблую кожу, ведь сама по себе худоба еще ничего не решает.