Гимнастка Попова опубликовала фото с пляжа в зеленом купальнике

Абсолютная чемпионка России по художественной гимнастике 2024 года Анна Попова опубликовала в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новый пост.

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Спортсменка предстала перед подписчиками в ярко-зеленом купальнике на песчаном пляже одного из отелей, выполнив на камеру прогиб спины стоя на полупальцах.

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В середине сентября 2023 года Анна Попова стала бронзовой медалисткой Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Победу на турнире одержала Лала Крамаренко, Дина Аверина заняла второе место.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.