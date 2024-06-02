Косметолог посоветовал использовать кислоты от черных точек

Тренер-косметолог компании Geltek Никита Бачище рассказал «Газете.Ru», как избавиться от пятен и рубцов на лице (постакне) и черных точек.

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Прежде всего косметолог посоветовал не выдавливать прыщи. Это может травмировать и без того раздраженную кожу и поспособствовать образованию рубцов. Назначить правильную терапию для лечения акне, а также его последствий может только дерматолог.

Косметолог может помочь в лечении рубцов и пятен, например, с помощью аппаратных и инъекционных процедур.

Эксперт заявил, что широкополосный импульсный свет или лазерная коагуляция в клинике могут эффективно сглаживать сосудистый компонент пятен. Также можно попробовать устранить проблемы с кожей с помощью лазерной шлифовки. Тем, у кого жирный тип кожи, косметолог посоветовал делать химические пилинги курсами на основе кислот.

Кроме того, Бачище отметил, что пятна становятся светлее или даже исчезают с помощью правильно подобранного домашнего ухода. По его словам, те же средства работают и для осветления комедонов и сальных нитей.

«Для коррекции потребуются средства на основе компонентов с себорегулирующим, отшелушивающим действием. Например, кислоты, энзимы и ретиноиды», — отметил косметолог.

Для очищения лица эксперт советовал использовать гель с PHA кислотами, затем можно воспользоваться тоником для жирной кожи, склонной к закупориванию пор, а после нанести крем-сыворотку на основе 10% AHA кислот и оптимальным слабокислым pH. Если у вас уже появились признаки старения, то косметолог рекомендует вводить в уход средства с ретинолом. Однако их нужно применять в период неактивного солнца. Стоит также помнить, что летом необходимо использовать солнцезащитный крем с SPF 30+.