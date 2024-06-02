Ксения Собчак снялась в прозрачном комбинезоне и жакете

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вышла на публику в элегантном наряде после похудения. Знаменитость опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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42-летняя Ксения Собчак провела 15-ю премию "Рекорды Рынка Недвижимости". На мероприятии журналистка появилась в "голом" комбинезоне, который был украшен стразами. Телеведущая также надела белый жакет с вырезом на спине, балетки, серьги и золотой браслет. Знаменитости сделали эффектную укладку.

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На днях Ксения Собчак рассказала, что похудела. Журналистка выложила в личный блог видео в облегающем наряде.

"Ну чисто чтоб поняли, что не фейстюн, а реально похудела. Следующая остановка на моем пути — Стамбул", — отметила звезда.

Ксения Собчак воспитывает сына Платона от актера Максима Виторгана. Журналистка и режиссер сыграли свадьбу в 2013 году, однако в марте 2019-го объявили о расставании. В апреле Виторган опубликовал в социальных сетях фотографию вместе с подросшим сыном. На снимке отец и его наследник позировали в Москве.

Недавно в Каннах Ксения Собчак показала необычную деталь своего образа — брошь-огурчик от российского бренда Letters and stones. Стоимость изделия на официальном сайте составляет 260 тысяч рублей. Журналистка посоветовала сочетать украшение с черной блузой.