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Раскрыты детали свадебного образа бывшей тещи Абрамовича

Австралийский миллиардер Руперт Мердок женился на бывшей теще российского бизнесмена Романа Абрамовича, микробиологе Елене Жуковой. Детали торжества раскрыли журналисты People.

Раскрыты детали свадебного образа бывшей тещи Абрамовича
©  Lenta.ru

Церемония бракосочетания 93-летнего медиамагната и 67-летней ученой состоялась в винограднике жениха в Калифорнии. Известно, что бизнесмен появился на свадьбе в классическом костюме, а невеста — в платье длины люксового бренда Emilia Wickstead с квадратным декольте. Образ женщины дополнили туфли в тон, а также ювелирные изделия с бриллиантами.

Новости об помолвке пары появились в прессе всего через полгода после того, как он неожиданно отменил свадьбу с предыдущей возлюбленной. Этот брак стал для Мердока пятым, а Жукова вышла замуж в третий раз.

Тренды
Руперт Мердок
Роман Абрамович
Елена Жукова