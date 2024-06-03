Раскрыты детали свадебного образа бывшей тещи Абрамовича

Австралийский миллиардер Руперт Мердок женился на бывшей теще российского бизнесмена Романа Абрамовича, микробиологе Елене Жуковой. Детали торжества раскрыли журналисты People.

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Церемония бракосочетания 93-летнего медиамагната и 67-летней ученой состоялась в винограднике жениха в Калифорнии. Известно, что бизнесмен появился на свадьбе в классическом костюме, а невеста — в платье длины люксового бренда Emilia Wickstead с квадратным декольте. Образ женщины дополнили туфли в тон, а также ювелирные изделия с бриллиантами.

Новости об помолвке пары появились в прессе всего через полгода после того, как он неожиданно отменил свадьбу с предыдущей возлюбленной. Этот брак стал для Мердока пятым, а Жукова вышла замуж в третий раз.