BB и CC-кремы. В чем разница и какой из них выбрать

BB-кремы были невероятно популярны всего несколько лет назад, выбив из топов обычные тональные средства. Но даже сегодня, когда пик популярности «бибишек» прошел, они остаются довольно ходовым товаром. Мы поговорили с визажистом Еленой Степановой, которая рассказала о разнице между BB- и CC-кремами, и кому какой вариант стоит рассмотреть.

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BB-крем

Появлению ВВ-кремов мы обязаны корейским визажистам, которые начали использовать бьюти-бальзамы с эффектом легкого тона на коже вместо обычных плотных средств. Многие бьюти-эксперты в то время уверяли, что ВВ-крем способен заменить и увлажняющее средство, и праймер, и сам тональный крем, однако без увлажняющего средства ВВ-крем не наносит ни один уважающий себя визажист и сегодня.

Елена:

«Несомненный плюс ВВ-крема — он невероятно легкий, то, что нужно на лето. В жару такое средство едва ли поплывет на лице».

Кроме того, наш эксперт заявляет, что ВВ-крем часто выпускается с мощным SPF, что особенно актуально летом.

Использовать ВВ-крем можно как девушкам с жирной кожей, так и обладательницам сухой — он не пересушит ее еще больше.

СС-крем

Принципиальная разница между этими видами существует. Поясняя, чем CC-крем отличается от BB, отметим следующее. Первый — продвинутый корректор с тонирующим эффектом, а второй — улучшенная версия тонального средства.

Что же такое СС-крем? В отличие от ВВ-крема, он обладает более активным тонирующим эффектом. Само название «СС» расшифровывается как «color correction» — коррекция цвета, а значит, к этому средству стоит присмотреться девушкам, которые хотят создать максимально естественный эффект на коже и при этом выровнять цвет лица.

Елена:

«СС-крем не заменит корректор, хотя хорошо маскирует покраснения. Я рекомендую использовать его вместе с дополнительными средствами вроде консилера и корректора для создания идеальной кожи».

Также наш эксперт отмечает, что в СС-креме меньше увлажняющих свойств, а потому средство больше подойдет обладательницам жирной и комбинированной кожи.