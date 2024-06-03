Косметологи рассказали, какие бывают «инъекции красоты» и как они работают

Инъекционные процедуры в косметологии стали популярны в последние несколько лет. "Уколы красоты" помогают уменьшить выраженность мимических морщин, восполнить утраченные объемы, способствуют регенерации кожи, рассказали "РГ" эксперты.

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Врач-косметолог и сооснователь косметического бренда по уходу за лицом Juvenis Skin Юлия Савельева выделила четыре вида инъекционных процедур, которые востребованы у российских женщин.

Одна из них - введение филлеров. Это препарат, выполняющий роль кожного наполнителя в локальных местах. С помощью него можно скорректировать губы, скулы, подбородок, создать так называемые углы Джоли.

"В последние десять лет введение филлеров было одной из самых востребованных инъекционных процедур в косметологии из-за стремления женщин к пухлым и привлекательным губам", - говорит Савельева.

Однако "бум" на губы прошел, когда девушки стремились влить в них как можно больше объема. Сейчас, по ее словам, красивым и актуальным считается формирование естественной припухлости.

Также, отмечает косметолог, сегодня популярны инъекции нейропротеинами или ботулотоксинами, которые содержатся в препаратах Ботокс, Диспорт, Ксеомин, Миотокс, Релатокс, Новакутан. Они блокируют нервные импульсы, вызывая временный паралич мышц. Такое действие способствует разглаживанию морщин, заломов на лбу, между бровями и корректирует проблематику вокруг глаз.

Еще один вид "уколов красоты" - мезотерапия. Это инъекции различных витаминов, минералов и аминокислот под кожу на небольшую глубину. Они улучшают кровообращение, стимулируют выработку коллагена и эластина, способствуют увлажнению кожи. Особенность процедуры в тонких и коротких иглах, которые направлены на локализацию проблемы.

И, наконец, - биоревитализация. Это процедура представляет собой введение инъекций гиалуроновой кислоты в кожу. В результате улучшается ее текстура, нормализуется уровень влаги, стимулируется выработка коллагена и эластина. Ее эффект в заметном омолаживающем действии.

Врач обратила внимание, что биоревитализация выполняется курсом с интервалом в несколько недель. Результат от нее сохраняется от 6 до 12 месяце в зависимости от используемого продукта и индивидуальных особенностей пациента. К противопоказаниям относятся беременность, лактация, острые и хронические заболевания в стадии обострения, любые нарушения целостности кожного покрова, аутоиммунные заболевания. Также ее не делают пациентам младше 18 лет. Стоимость процедуры варьируется от 10 до 20 тысяч рублей.

Косметолог клиники "Мезореал" Светлана Бугрова выделила еще один вид инъекций - "плазмотерапию". Процедура проводится обогащенной тромбоцитами плазмой крови пациента для омоложения и лечения кожных дефектов.

Бугрова обратила внимание, что в целом инъекционные косметологические процедуры, такие как биоревитализация, контурная пластика и другие, не вызывают привыкания, если следовать рекомендациям врача и не делать их слишком часто. Но если ими злоупотреблять, организм может, действительно, "полениться" и перестать вырабатывать собственные молекулы для поддержания молодости.

Врачи предупредили, что делать "уколы красоты" необходимо только по назначению и под наблюдением квалифицированного специалиста. Неправильное их использование может привести к осложнениям - инфекции, рубцы и асимметрия лица.