Какие средства нельзя наносить на кожу летом, чтобы ее не испортить

Врач Анчикова: в жару лучше не использовать питательные кремы. Летом кожа подвергается сильным стрессам из-за жары, палящего солнца, нехватки влаги и много ещё чего. Поэтому специалисты советуют обращать особое внимание на состояние кожи и следить за её уходом. Для этого нужно знать главные правила, о которых и рассказала специалистка.

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Какие средства не подходят для кожи летом

По словам дерматовенеролога Екатерины Анчиковой, есть целый список средств по уходу за кожей, которые отлично работают, но только не летом. При высоких температурах они делают только хуже и добавляют проблем, от которых потом тяжело избавиться.

О чём идёт речь:

питательные кремы (создают плёнку на коже и закупоривают секрет сальных желёз, перекрывают кислород и способствуют появлению сосудистой сетки, жирного блеска и расширенных пор);

средства с маслами (уплотняют содержимое пор, из-за чего могут появиться угри, прыщи и воспаления);

пилинги, гоммажи и скрабы с крупными и жёсткими частицами (убирают защитный слой на коже, вызывают красные пятна, отёки, дерматит и микроожоги);

средства с ретинолом, АНА- и ВНА-кислотами, сообщила «Газета.Ru».

Как умываться летом

Уход за кожей нужно начинать даже с самого простого — умываний. Дерматовенеролог Кондрахина ранее рассказывала, сколько раз в день нужно умываться, чтобы поддерживать здоровье кожи. Об этом подробнее — здесь.