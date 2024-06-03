Популярная актриса отметила 52-летие в купальнике

Американская актриса и продюсер Лаверн Кокс поделилась видео в откровенном образе в честь 52-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость отметила день рождения в купальнике черного цвета, позируя перед камерой в полупрозрачных перчатках и блестящих чулках. При этом волосы телезвезда распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках в сочетании с красной помадой.

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В ноябре 2023 года популярная американская модель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова разместила откровенный снимок и порадовала фанатов. 58-летняя манекенщица предстала перед камерой топлес, прикрыв книгой обнаженную грудь.