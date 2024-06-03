На прогулку и в офис: советы звездного стилиста на лето

Наступило долгожданное лето, а значит самое время обновить гардероб и составить стильные образы на каждый день. Что будет в моде в этом сезоне, «Вечерняя Москва» узнала у звездного стилиста Лины Дембиковой.

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По ее словам, главный тренд этого лета — полупрозрачность.

— В этом сезоне особенно актуальны полупрозрачные топы, блузки и юбки, которые можно надеть на капри или легинсы. Также будут актуальны полупрозрачные сетчатые ткани, особенно костюмы с юбками макси и свободными лонгсливами из сеточки. Очень популярны кружевные юбки, которые могут быть прозрачными и полупрозрачными, — рассказала Дембикова.

Стилист отметила, что капри тоже являются трендом лета 2024 года, однако еще не все это осознали и адаптировали. Этот вид одежды будет также актуален и осенью.

Эксперт посоветовала добавить в свой гардероб женщинам всех возрастов вещи с бантами.

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— Кроме того, тренд этого лета — банты. Они могут быть на блузках, плечах пиджаков, в виде заколок на волосах. Женщины более зрелого возраста могут носить блузки с бантами в офис, а молодые девушки закалывать волосы заколками, — порекомендовала Дембикова.

По мнению звездного стилиста, интересный, но довольно спорный тренд, который подойдет для особенно смелых женщин, — интеграция пижамной одежды в повседневные луки.

— Девушки и женщины любого возраста могут добавить в свой гардероб пижамные штаны и шорты, которые отлично сочетаются с жакетами, лонгсливами и спортивными свитшотами. Пижамные брюки и жакет — лучший образ этого лета для офиса, вечерней прогулки или свидания, — уверена Дембикова.

Наслоение одежды также является трендом этого лета, сообщила собеседница «ВМ».

— Не стоит пугаться, что таким образом вам будет очень жарко. Например, можно надеть легкий лонгслив, а сверху — рубашку, и вы уже будете в тренде, — заверила стилист.

Помимо этого, эксперт напомнила о трендах на аксессуары, которые будут на пике моды этим летом.

— Все бусы и браслеты заменят кулоны на длинных веревках с интересными декоративными элементами. А еще в моду вернулись пушистые резинки, бантики с цветочками, которые долгое время считались антитрендом, — добавила Дембикова.

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