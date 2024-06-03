Известный стилист приедет для съемок шоу в российский город

3 июня в торговом центре «Мармелад» пройдут съемки шоу «Рогов в городе», организованные телеканалом СТС с участием известного стилиста, модельера и телеведущего Александра Рогова. Эта информация была опубликована на официальной странице вологодского ТРЦ «Мармелад».

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Сообщается, что Александр Рогов будет подбирать образ для героини своего шоу в магазинах, расположенных в ТРЦ. Помимо этого, он расскажет жителям Вологды о современных модных и стильных трендах.

Ранее Рогов назвал самую актуальную женскую рубашку и обувь на лето.