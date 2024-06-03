Стилист назвала способы скрыть недостатки фигуры с помощью одежды

Стилистка, имиджмейкер и основательница фэшн-маркетингового агентства в Нью-Йорке Вероника Лемле назвала россиянкам способы скрыть недостатки фигуры с помощью одежды. Ее комментарий приводит «Леди Mail.ru».

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Так, женщинам с типом фигуры «круг» эксперт посоветовала выбирать наряды с завышенной талией и V-образным декольте. При этом им следует избегать объемных тканей и облегающих вещей.

В свою очередь, обладательницам силуэта «треугольник», или «груша», потребуется подчеркивать верх посредством светлых или ярких топов и блуз. В то же время визуально уменьшить бедра в данном случае получится с помощью темных юбок и брюк. Что касается фигуры «перевернутый треугольник» — специалистка порекомендовала отдавать предпочтение брюкам палаццо и отказаться от предметов гардероба с подплечниками.

Россиянкам «прямоугольного» типажа необходимо создавать иллюзию тонкой талии с помощью поясов и приталенных пиджаков и платьев. Кроме того, уместны окажутся асимметричные и многослойные вещи. Также делать акцент на талии и исключать из образов мешковатую одежду стилистка призвала девушек с фигурой «песочные часы».