Как питается Крис Хемсворт, чтобы поддерживать форму супергероя

Актёр уже много лет придерживается строгого режима. У многих Крис Хемсворт ассоциируется исключительно с ролями в сагах о спасении мира. Для съёмок в таких фильмах звезде приходится проводить в тренажёрном зале часы, а также правильно питаться. Личный тренер актёра Люк Дзокки рассказал, что ест Крис Хемсворт в течение дня.

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Крис ест, как правило, трижды в день. Важно, чтобы каждый приём пищи включал в себя хорошую порцию белка. А во время съёмок он обычно находится на интервальном голодании по схеме 16/8. Первый приём пищи в это время у него происходит ближе к обеду, — отметил Дзокки.

Вариант меню Криса Хемсворта на день:

Даже при строгой диете Крис не отказывает себе в удовольствии полакомиться долькой тёмного шоколада или бургером. Актёр не ставит себе слишком жёсткие рамки для поддержания мотивации во время режима.