Отечественная косметика становится популярной у россиянок

На отечественном рынке косметики появилась новая линейка продукции от российского бренда Antler — пантовая Anti-age, полностью изготовленная на Алтае из местных ингредиентов. Новая линейка способствует замедлению процессов старения и задает антивозрастной тренд.

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Кто в нашей стране и за ее пределами не слышал сегодня об Алтае — прекрасном уголке Сибири с уникальным климатом и особой энергетикой, дающей силу и гармонию каждому, кто хоть раз побывал в этом чудесном крае лесов и озер. Есть немало свидетельств о чудодейственной силе растущих здесь целебных лекарственных трав. Поэтому неудивительно, что именно в безупречно экологически чистом районе алтайского курорта Белокуриха сегодня создаются уже известная по всей России натуральная косметика и продукты для здоровья — эффективные, качественные и куда более доступные для российского кошелька.

Интересно, что основой для создания косметики, а это более чем 150 различных наименований, включая средства для ухода за кожей лица, тела и волос, а также пищевых добавок, стали прославившиеся еще во времена СССР панты алтайского марала.

В народной медицине рога и кровь благородного животного называют лекарством от 50 болезней. Однако алтайских оленей разводят на фермах с целью создания не только лекарственных средств, но и косметики. Алтайскую косметику на основе пантов марала косметологи не зря рекомендуют для регулярного ухода за нормальной, сухой, чувствительной, а также возрастной и проблемной кожей. Каждое косметическое средство — это бесценный источник аминокислот, витаминов, липидов, пептидов, микроэлементов.

Однако особой популярностью у потребительниц неизменно пользуется антивозрастная линейка уходовых средств. Настоящим хитом этого года стало появление новых антивозрастных сывороток — с аминокислотами и пептидами косметического бренда Antler.

По словам экспертов, это действительно интенсивные по своему действию, мощные анти-эйдж средства, при их регулярном применении благодаря лифтинговому эффекту морщины заметно разглаживаются, улучшается рельеф кожи, замедляются процессы старения. А входящие в состав полезные растительные экстракты активно увлажняют кожу, делая ее эластичной, подтянутой и упругой.

Реакция на появление новинок не заставила себя ждать. Сыворотка с пептидами стала верным спутником в уходе за кожей для многих россиянок. Особенно радует то, что сыворотка с аминокислотами подходит для любого типа кожи. По словам москвичек, уже воспользовавшихся сывороткой, косметика от российского бренда отличается легкой текстурой и быстрым впитыванием, поэтому активные компоненты проникают в кожу более эффективно. А высокая концентрация полезных веществ не мешает, а, напротив, усиливает их действие.