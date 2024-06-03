Известный стилист перечислил актуальные тренды лета

Главным трендом текущего лета станет обнаженное тело, заявил в беседе с Пятым каналом стилист и теле- и радиоведущий Влад Лисовец. По его словам, в этом сезоне будут популярны укороченные майки и шорты. Но любящим модно одеваться людям стоит помнить о соблюдении приличий.

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Во-первых, лето обещают жарким, а во-вторых, абсолютный тренд этого лета — это обнаженное тело. Укороченные майки, очень короткие шорты, юбки, но имейте в виду, что переходить грань вульгарности и сексуальности нехорошо. Поэтому — длинный пиджак и очень короткие шорты, — уточнил Лисовец.

Лисовец порекомендовал девушкам отдавать предпочтение туфлям-лодочкам на низком каблуке, а молодым людям — классическим туфлям. Также стоит приобрести очки в стиле 60-х, 70-х или 80-х годов, которые могут принимать разнообразную форму: от грубых и спортивных до больших и ярких.

Похожего мнения придерживается и стилист Ольга Ким, которая предложила выбирать одежду в стиле нулевых. Она указала, что яркой деталью в образе может стать цветочный принт или массивная брошь с цветком. Помимо этого, актуальными будут платья с силуэтом 20-х годов прошлого века, добавила Ким.

Стилист Карина Нигай ранее отметила, что мода на оверсайз-одежду отошла на второй план. По ее словам, сейчас более популярны женственные наряды, а также корсеты.