Кайли Дженнер снялась в облегающем платье без бюстгальтера

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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26-летняя предпринимательница поделилась серией снимков с отдыха на яхте у берегов Майорки. На размещенных фото знаменитость предстала в облегающем платье серо-коричневого цвета без бюстгальтера, держа в одной руке бокал с напитком.

При этом она сделала легкий макияж, нанеся на губы нюдовую помаду, и распустила волосы. Кроме того, бизнесвумен надела объемные золотые серьги, кольцо и браслет.

В мае Кайли Дженнер спровоцировала слухи о помолвке с актером Тимоти Шаламе. В завирусившемся на платформе TikTok видео фанаты обратили внимание на то, что телезвезда теперь носит на безымянном пальце правой руки кольцо с бриллиантом.