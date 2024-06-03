Хайди Клум снялась с обнаженной грудью в честь 51-летия

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном виде в честь дня рождения. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя манекенщица поделилась видео (на момент написания новости оно было удалено), в котором запечатлела себя топлес. Она предстала перед камерой в кепке с пестрым принтом и солнцезащитных очках, прикрыв одной рукой обнаженную грудь.

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В мае сообщалось, что Клум пришла на благотворительный вечер Knights Of Charity в непристойном наряде.