Шукшина показала фигуру в бикини

Дочь актрисы Марии Шукшиной опубликовала в соцсетях фото в бикини. Анна Шукшина позировала на пляже в Светлогорске и поделилась кадрами в соцсетях.

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«Балтийское море. Надеюсь, скоро еще увидимся. Без фильтров, любите себя», — отметила спортсменка.

Женщина несколько лет назад увлеклась бодибилдингом. Она говорила, что ни мать, ни бабушка, актриса Лидия Федосеева-Шукшина, не поняли, зачем она «раскачалась», но спортсменка давно мечтала о такой форме, поэтому не отступила от цели. В 2022 году внучка знаменитости выступила на кубке Московской области по пауэрлифтингу и заняла третье место в абсолютном зачете среди женщин. Анна рассказывала, что это были ее первые соревнования, и результаты оказались выше ожиданий.

Шукшина работает фитнес-тренером, она признавалась телеведущей Лере Кудрявцевой, что получает в месяц 30 тысяч рублей, а персональная тренировка с ней стоит от 1500 до 2500 рублей за час. Свою просторную квартиру с хорошим ремонтом в Красногорске спортсменка сдает за 55 тысяч рублей и снимает другую, за 30 тысяч рублей. На разницу в стоимости аренды и тренерскую зарплату Анна живет и растит девятилетнего сына Вячеслава.

Ранее дочь Марии Шукшиной обиделась на мать, назвавшую ее трансвеститом.