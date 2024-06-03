Наряд возлюбленного Тейлор Свифт на встрече с Байденом высмеяли в сети

Наряд популярного игрока в американский футбол Трэвиса Келси на встрече с президентом США Джо Байденом высмеяли в соцсетях. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

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Возлюбленный певицы Тейлор Свифт появился в Белом доме в бежевом костюме бренда Fear of God с шуточной брошкой, имитирующей значок Секретной службы США. Спортсмен также надел белую рубашку в сочетании с черным галстуком и солнцезащитные очки. На сцене он поприветствовал публику и пошутил по поводу охраны главы государства.

Читатели издания не оценили образ Келси, о чем принялись писать в многочисленных комментариях.

«Он выглядит как шкаф», «Неужели он не может позволить себе костюм, который будет нормально на нем сидеть», «Штаны похожи на лосины», «Какая ужасная посадка костюма», «Келси выглядит словно персонаж из мультфильмов», — высказывались они.

В октябре 2023 года британский бренд одежды Karen Millen назвал самую стильную пару знаменитостей. На первом месте рейтинга оказались Кейт Миддлтон и принц Уильям. В список также попала пара Келси и Свифт.