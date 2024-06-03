Как подготовить волосы к пляжному сезону

Вы составляете капсульный гардероб для пляжного отдыха, планируете обязательную эпиляцию бикини и считаете дни до побега в ликующее лето, к морю и солнцу. Но как сделать так, чтобы этот столь необходимый тропический отпуск стал бальзамом для ваших локонов и вашей души? Печально, но факт: солнечное воздействие, соленая вода и хлорка могут нанести вред волосам. Возьмите на заметку советы стилиста, чтобы и вы, и ваши волосы вернулись восстановленными.

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Чего не нужно делать перед отпуском?

Не спешите красить волосы или завивать их любым способом. То же самое касается химического долговременного выпрямления.

«Дело в том, что под солнцем и от соленой воды краска очень быстро смоется, а вот пористые волосы накопят минералы или хлорку. Добавим, что ультрафиолет и морская вода подсушивают локоны сами по себе, поэтому окрашивание или „химия“ будут вовсе не уместны перед вылетом на моря», — рассказывает стилист Евгения Куклина. "В итоге вы просто-напросто зря потратите немалые деньги и вернетесь домой с пересушенной шевелюрой в самом плачевном состоянии', — добавляет она.

А вот что нужно сделать, когда вы собираете чемодан на море.

Возьмите с собой ваши обычные средства по уходу

«Независимо от того, какие у вас волосы — сухие, окрашенные, поврежденные или тонкие, они нуждаются в постоянстве. Решение: купите дорожные версии ваших любимых продуктов. Большинство из них выпускаются в миниатюрных (и удобных для провоза в багаже) бутылочках объемом до 200 мл», — советует Евгения.

Это также избавит вас от необходимости пробовать бесплатные шампуни и кондиционеры в ванной комнате отеля — как бы хорошо они ни пахли, не поддавайтесь искушению! Когда волосы и так испытывают стресс, лучше не экспериментировать.

Дайте отдых и своим волосам

Раз уж вы будете отдыхать на пляже или у бассейна, почему бы не дать волосам тоже отдохнуть от ваших усердных попыток сделать их лучше и красивее? Оставьте дома фены и другие приборы для термоукладки: пусть локоны спокойно сохнут на воздухе.

«После дня, проведенного на солнце, нанесите богатую протеинами маску для волос с активными ингредиентами, которые проникают в стержень волоса, укрепляя и восстанавливая его изнутри. Маску, конечно, тоже стоит привезти с собой — учтите, что в экзотических странах производители ориентируются на местный тип волос (африканский в Египте или азиатский в Таиланде), который наверняка не совпадает с вашим собственным», — предупреждает Евгения.

Делайте прически для волос

Когда жара и влажность повышаются, вам захочется убрать волосы с шеи… и побыстрее.

«Красивая прическа — идеальное решение, и для нее потребуется всего несколько шпилек или мягкая резинка. Самый простой твист выполняется менее чем за минуту и подходит как для влажных, так и для сухих волос. Предварительно можно нанести на пряди спрей с термозащитой. Добавьте свежий цветок или аксессуар для волос для большего эффекта. Что еще лучше? Когда вы снимите ее, у вас останутся распущенные волны. Это то, о чем мечтают фанатки селфи с волосами русалки», — объясняет Евгения.

Не забудьте о защите

Точнее, о защите с SPF: вашим волосам тоже нужен уход.

«Сбрызните шевелюру легкой водостойкой дымкой, которая защищает волосы от повреждения солнцем, выцветания и сухости. Или нанесите ухаживающий бальзам с защитой от ультрафиолета», — предлагает стилист.

И, конечно, постарайтесь подобрать красивую шляпу с широкими полями!

Смягчение повреждений от хлора и соленой воды

Волосы впитывают воду, как губка, а значит, если вы предварительно ополоснете их перед купанием, они не смогут впитать столько соленой или хлорированной воды из бассейна, сколько в сухом виде. Поэтому принимайте душ, прежде чем окунуться, и не забудьте ополоснуться после плавания.