Даша Дошик сделала пластическую операцию? Блогерша отреагировала на слухи

Недавно пользователи в Сети начали подозревать, что Даша Дошик сделала пластическую операцию, а именно скорректировала себе скулы. Вероятно, речь идет об удалении комков Биша.

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Слухи дошли до самой блогерши, и она поспешила их развеять. Девушка утверждает, что секрет успеха заключается лишь в правильном питании и спорте. При этом Дошик поблагодарила подписчиков за то, что они заметили ее внешние изменения. Никакой пластический хирург не сделает вам лицо вашей мечты, только вы сами. Поэтому платите деньги в спортзал. Даша Дошик Ранее Даша Дошик, Карина Кросс и другие блогерши провели фотосессию со скуфами.