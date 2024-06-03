Специалисты предупреждают о рисках проведения пластических операций летом

Лето не является строгим противопоказанием для пластических операций, однако существует несколько видов хирургических вмешательств, проведение которых лучше перенести на более прохладное время года, заявила пластический хирург, офтальмолог Ольга Громова. В комментарии «Ленте.ру» она предупредила о рисках проведения некоторых инвазивных процедур в жару.

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По словам специалистки, после пластических операций реабилитационный период может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев, и в это время нежелательно пребывать под прямыми солнечными лучами или на жаре.

«Если в течение года нет возможности посидеть дома в отпуске, оперироваться можно и летом. Но следует помнить, что в теплое время года менее комфортно носить компрессионное белье, — предупредила Громова. — Поэтому, если есть возможность, лучше запланировать пластику на более прохладное время года».

Компрессионное белье, по словам хирурга, надо носить после большинства пластических операций, например, после липосакции, подтяжки груди или живота (абдоминопластики). Однако в жару длительное ношение бандажа может вызывать дискомфорт, так как он изготовлен из очень плотной ткани, объясснила Громова.

Также летом увеличивается вероятность инфекционного заражения раны из-за повышенного потоотделения, но, успокоила собеседница «Ленты.ру», при грамотном проведении операции и соблюдении всех правил реабилитации этот риск сводится к нулю.

«Хирурги оперируют круглогодично. Когда делать операцию, пациент решает сам — все зависит от его предпочтений и уровня необходимого ему комфорта во время реабилитации», — резюмировала Громова.

Ранее Ольга Громова назвала способы ускорить заживление ран после травм. Первым делом она призвала правильно дезинфицировать раны и пользоваться специальными средствами.